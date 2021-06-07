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В Москве стоит рев на болотах: Понимают, что для всего мира Крым — это Украина, — Фурса

Главная » Последние новости » Новости общества » В Москве стоит рев на болотах: Понимают, что для всего мира Крым - это Украина, - Фурса
 
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УЕФА принял решение по форме сборной Украины.

В РФ потребовали запретить новую форму сборной Украины, изготовленной для выступления на Евро-2020. На футболке украинской национальной команды нанесен контур страны с оккупированными территориями Донбасса и Крыма. Как сообщают Экономические Новости, Сергей Фурса на своей странице в facebook прокомментировал истерию:

«В Москве стоит рев на болотах. Там так горит и пылает, что создается впечатление, что Наполеон снова стоит у города с непобедимой армией. Почему? Что же могло случится? Футбол. Просто футбол, который, конечно же, вне политики. А именно – форма сборной Украины по футболу, в которой команда едет на чемпионат Европы по футболу. Где на лицевой стороне изображена карта Украины. Неброско так. Не явно. Но есть. И конечно же карта Украины изображена согласно нормам международного права. Т е с Крымом.

И русских прорвало. Они кричат, что эту форму надо запретить. Что «Крым все равно наш». Что форма нацистская (потому что на задней стороне фигурирует лозунг «Слава Украине»). Ну вот представьте себе, что «Forza Italia» признал националистическим и фашистским. Сложно? Ну вот точно также и «Слава Україні»».

По мнению Фурсы, это забавно и показательно, так как открывает огромный комплекс у русских: «Он скрывается за бравадой, нефтедолларами и сотрясением оружия. Они знают, что Крым украинский. И их бесит, когда об этом упоминают. Огромная неуверенность, как у подростка, который ходит в зал без толку, который борется с прыщами, прорывается в тысячи пропагандистских сюжетах. Если вы уверены в себе и вас назвали дураком, вам будет все равно. Если же вы в тайне подозреваете, что вокруг все умнее вас и пытаетесь это скрыть, то полезете в драку. Эмоционально. И с криками. Потому что вас цепляет. Вот и русских цепляет карта Украины с Крымом. Потому что несмотря на браваду и лозунги они все понимают. И ничего не могут поделать. Понимают, что для всего мира Крым — это Украина. Что Крым – это Украина по международному праву. И что украденное рано или поздно придется вернуть. И это их бесит.
Будь они уверены, то просто не заметили бы такой мелочи. Будь они убеждены, что Крым навсегда их. И что никто и никогда не заставит их вернуть украденное. Но нит».

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Фурса считает, что форма сборной Украины просто напоминает всему миру о том, что россияне — воры:

«И россияне на российских телеканалах перед российскими зрителями могут сто раз грозить стереть в порошок Киев и Вашингтон, могут клясться кровью младенцев, что Крым навсегда вернулся домой. Но чем громче они кричат, тем сильнее хотят перекричать внутренний голос, который настойчиво повторяет истину. Вы воры и украденное не признает никто. А форма сборной Украины просто напоминает всему миру о том, что они воры.

Как диктатор, пытающийся закрыть рот людям на улице, как бандит, пытающийся казаться респектабельным, как голый король…. Они выглядят жалко. Их выдает эмоциональная реакция. А значит надо просто напоминать всем чаще. И русским и миру. Что Крым – это Украина.

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Даже если сейчас здоровенный пьяный амбал украл его и затащил к себе в сарай, откуда грозит дробовиком и кричит, что он неадекватный и если что за себя не ручается. Правда есть правда. Правду знаем мы. Правду знает весь мир. И правду знаю русские. И эта правда их бесит», — констатирует он.

Напомним, сборная Украины на европейском первенстве стартует 13 июня матчем с национальной командой Нидерландов. 17 июня украинцы встретятся с Северной Македонией, а 21-го сыграют со сборной Австрии.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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