Оккупанты Крыма придумали, как решить проблему с питьевой водой (ФОТО)

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В Крыму оккупационные власти нашли непростой, но , как им кажется, действенный способ кардинально решить проблему дефицита пресной воды, инициировав расчистку рек вручную, с помощью экодесанта из «добровольцев».

Оккупационные власти Алушты решили наполнить местное Изобильненское водохранилище, предварительно расчистив русла рек от камней, деревьев и грязи, информируют Экономические новости.

Примечательно, что расчистку рек проводили местные жители на «добровольной» основе вручную.

Более ста человек убирали поваленные деревья, каменные глыбы, мусор и грязь с обмелелых рек, чтобы облегчить беспрепятственное поступление воды в местное водохранилище.

Пока неизвестно, удалось ли заполнить водой Изобильненское водохранилище в Алуште, но «добровольцы» решили на регулярной основе собираться и чистить местные русла водоемов.

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