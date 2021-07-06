Нефедов рассказал, как «подрезать ноги» тем, кто бежит «кормиться» в госбюджет

Главная » Последние новости » Новости общества » Нефедов рассказал, как "подрезать ноги" тем, кто бежит "кормиться" в госбюджет Нефедов рассказал, как "подрезать ноги" тем, кто бежит "кормиться" в госбюджет

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В украинском парламенте уже зарегистрировано немало качественных законотворческих инициатив.

Олигархи являются специфическим явлением для Восточной Европы, так как их нет в Германии, Испании и Канаде. Потому что там все играют по одинаковым правилам, независимо от того, миллиардер ты или нет. В Украине же ситуация кардинально другая. Как сообщают Экономические Новости со ссылкой на официальный сайт «Голосу», об этом заявил депутат Максим Нефедов.

«Для малого и среднего бизнеса у нас правила одни, а для кучки особых богачей — другие. Изменить это можно одним простым путем — выровнять отношение Антимонопольного комитета, судов и системы налогообложения ко всем владельцам бизнесов», — заявил депутат.

Сейчас же видим совсем другое: кого-то просто называют олигархом, и на этом борьба заканчивается, добавил депутат. При том, что сейчас зарегистрировано немало качественных законотворческих инициатив.

По словам Нефедова, особенность украинских олигархов в том, что они исчезают, если им перерезают пуповину от бюджета. Мы уже видели как исчезли, например, Клюевы, которые во времена Януковича были топ-олигархами. Нет доступа в бюджет — щелкают, как шарик», — добавил он.

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Власть декларирует борьбу с олигархами и поддержку людей. Но реальные шаги не отвечают этим декларациям, заявил Нефедов: «Законопроект №5599 позиционируют как антиолигархический. Но по факту против них там 10%, не слишком влияют на их монопольное положение в экономике страны. А вот налоговый №5600, который лоббирует монобольшинство, на 90% направлен именно против среднего класса, мелких фермеров и предпринимателей», — заявил депутат от «Голоса».

«О каком уровне жизни можно говорить, когда контролируемые олигархами и некомпетентными чиновниками госпредприятия приносят ущерб 73 миллиардов гривен в год. И кто платит за этот ущерб? Фермеры. Шахтеры. Врачи. ИТишник. Любой, кто платит налоги. И когда власть говорит, что она поднимает налоги, чтобы поднять зарплату врачам, у меня возникает вопрос: может лучше провести реформу корпоративного управления, реформировать антимонопольное законодательство и лишить олигархов льгот?», — высказал своё мнение Максим Нефедов.

Напомним, ранее ЭК сообщали о том, сколько денег зарабатывают украинские олигархи в Российской Федерации

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