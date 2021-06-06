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Коммунальщики не справляются: что происходит на пляжах Бердянска в первые дни лета. ФОТО

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На пляжах Бердянска снова кучи водорослей, которые отпугивают отдыхающих

Для побережья Азовского моря  проблема морской растительности — давняя головная боль. Каждый сезон ее становится все больше и больше. Если не убирать выкинутые на берег водоросли, то от палящего солнца они начинают гнить и источать ужаснейший запах. Это сразу же отпугивает туристов. Потому что находится на побережье моря просто невыносимо. И вот в начале лета на берегу курортного городка Бердянск уже были замечены выкинутые волнами водоросли. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Instagram-страницу Аzovseagram.

Коммунальщики не справляются: что происходит на пляжах Бердянска в первые дни лета. ФОТО

Ранее КП «Бердянскэкотранс», ответственное за уборку прибрежной зоны, уже показало, что не справляется со своевременной и качественной уборкой пляжей. И вот снова природа побеждает в этом противостоянии: пляж АКЗ в Бердянске постепенно заполняется кучами морской травы. Пока уборка идет не сильно активными темпами. Отдыхающие уже подозревают неладное. В прошлом году местные жители активно помогали коммунальщикам убирать водоросли, чтобы они не распугивали приезжих туристов. Ведь от них зависит их заработок.

Коммунальщики не справляются: что происходит на пляжах Бердянска в первые дни лета. ФОТО

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В последний раз, после публикаций о плачевном состоянии местного пляжа, коммунальщики быстро отреагировали.

Коммунальщики убирают лишь территории, которые не находятся в аренде или частной собственности. Сегодня, 24 мая, коммунальщики вывозили водоросли со слободского пляжа, в районе переулка Морского. Увы, ответственные за уборку прибережной территории в центре города, в районе Приморской площади и улицы Горького, не справляются с обязанностями: пляжи завалены зелеными зловонными водорослями.

Коммунальщики не справляются: что происходит на пляжах Бердянска в первые дни лета. ФОТО

 
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