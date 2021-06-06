Как украинские политики поздравили журналистов с профессиональным праздником. ФОТО

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Политики поздравили журналистов с их профессиональным праздником

Украинские политики сегодня опубликовали поздравления, которые посвящены Дню журналиста. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями этой профессии на поляне с шашлыками. Об этом пишут Экономические новости.

«На этот раз – шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы», – написал президент.

Он также отметил, что такие встречи уже стали своего рода традицией.

Зеленский добавил, что украинские журналисты – острые, нетерпеливые, остроумные, оперативные и профессиональные. Он отметил, что это люди, которые мечтают и хотят перемен.

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«И главная мечта, которая объединяет и журналистов, и президента, – сделать Украину лучше. Пускай она сбудется!» – сказал президент.

Не остался в стороне и премьер-министр Украины. Шмыгаль пожелал журналистам профессиональных достижений и хороших новостей.

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«Вы являетесь голосом правды для народа, часовыми искренности и прозрачности. Честность, достоверность, беспристрастность – это те черты, которые характеризуют журналиста», – отметил чиновник.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, благодаря именно журналистам, которые освещают все события в Раде, она стала более открытая для украинцев. А это очень важно для всех. Кроме того журналисты давно перестали быть теми, кто просто доносить информацию до читателя.

«Пусть тексты и сюжеты набирают много просмотров, а темы всегда остаются интересными и яркими», – заметил Разумков.

Юлия Тимошенко в своем поздравлении отметила, что она часто ссорилась с журналистами, но несмотря на это очень благодарна им за их работу. Так, на своей странице в Facebook Тимошенко отметила, что журналисты должны быть на страже свободы слова.

«Я поздравляю всех, кто так или иначе причастен к этой профессии, кто считает себя журналистом. По духу и крови. Ведь журналист, это больше удел и призвание, а не профессия. У вас — замечательная профессия! И вы — замечательные люди!», — говорится в заметке.

Министр образования и науки присоединился к поздравлениям. Шкарлет поблагодарил всех работников СМИ, которые способствуют непредвзятому и объективному освещению информации, в частности, о событиях в сфере образования и науки.

Командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев отметил, что журналисты ежедневно обеспечивают общество беспристрастной и качественной информацией. В условиях гибридной войны, которую ведет РФ против Украины, это особо актуально.

Виталий Кличко решил подойти к вопросу поздравления журналистов весьма оригинально и сделал это буквально в небе.

«Уважаемые журналисты! И с земли, и с неба поздравляю вас с профессиональным праздником! Сил вам, бодрости, интересных событий и объективности. А еще – творческих взлетов и удовольствия от такого важного дела, которое вы делаете для общества», – написал Кличко.

В Офисе генпрокурора журналистов поблагодарили за разоблачения, расследования, громкие сенсации и хорошие новости.

«Пусть ваше слово всегда будет свободным, профессия безопасной, а жизнь яркой», – добавили в прокуратуре.

В МИД, кроме поздравлений, напомнили, что в российских тюрьмах незаконно удерживают 9 гражданских журналистов из оккупированного Крыма:

Сервер Мустафаев,

Тимур Ибрагимов,

Марлен Асанов,

Сейран Салиев,

Ремзи Бекиров,

Руслан Сулейманов,

Осман Арифмеметов,

Рустам Шейхалиев,

Амет Сулейманов,

задержанный 10 марта Владислав Есипенко тоже находится под стражей.

В Министерстве также напомнили о том, что на временно окулированной территории права и свободы представителей СМИ регулярно подавляют.