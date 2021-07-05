Стало известно, кому надо устанавливать приложение «Вдома» для въезда в страну

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В Минздраве рассказали, кому надо устанавливать приложение «Вдома» для въезда в страну.

В Минздраве рассказали о новых правилах въезда в Украину, введенных с целью блокировки распространения Дельта-штамма COVID-19. Об этом сообщают Экономические Новости.

Сообщается, что с целью нераспространения Дельта-штамма COVID-19 со 2 июля гражданам Украины, вернувшимся из Великобритании, Португалии, Индии и России, или которые находились на территории этих стран не менее, чем 7 дней за последние 14 дней, не прошли или имеют положительный экспресс-тест на антиген коронавируса SARS-CoV-2, должны установить приложение «Вдома».

Новые положения были внесены Кабмином в постановление «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2».

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Теперь гражданам Ураины, пересекающим границу, необходимо наличие отрицательного экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2, который необходимо сделать в пункте пропуска на государственной границе. Тест проводится до паспортного контроля.

В Минздраве предупреждают, что для иностранцев въезд на территорию Украины без отрицательного результата теста будет запрещен. В крупных пунктах пропуска, расположенных в зоне пограничного контроля, успешно работают пункты по тестированию, где можно будет пройти быстрый тест.

Сообщается, что так как условия въезда в нашу страну из других стран остались прежними из-за нахождения Украины в зеленой зоне эпидопасности, то усанавливать приложение при въезде из других стран не нужно.