В Украине впервые пройдут военные учения «Три меча»

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Украина впервые примет украино-польско-литовские учения "Три меча".

В Украине впервые состоятся военные учения «Три меча», сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. Об этом передают Экономические Новости.

Учения будут проходить с 17 по 30 июля. Проведение военных учений является частью реализации партнерской программы между Украиной, Республикой Польша и Литовской Республикой. В учениях будут принимать участие более 1200 военнослужащих, а также более 200 боевых машин. Украину на учениях будет представлять подразделение 80 десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что проведение учений «Три меча» осуществляется с целью создания условий для эффективного развития и слаживания подразделений Польши, Литвы и Украины, обмена опытом и знаниями, усиления международного сотрудничества и готовности к совместным действиям военных подразделений стран-участниц Люблинского треугольника.

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Кроме того, во время учений проходит подготовка руководителей военных подразделений в многонациональном контексте, анализ возможностей подразделений, построение партнерских отношений между участниками.

Напомним, военные учения «Три меча» проводятся с целью усиления навыков военнослужащих в сфере обороны для обеспечения безопасности Восточной и Центральной Европы. Отмечается, что учения «Три меча» помогут Украине реформировать Вооруженные Силы.

Также многонациональный учения «Три меча-2021» должны улучшить взаимодействие между военнослужащими Вооруженных Сил Украины и ВС НАТО.