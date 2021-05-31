В Сети оценили «дырявые» туфли Тимошенко (ФОТО)

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В Сети регулярно обсуждают образы лидера "Батькивщины"

Известный фотограф Ян Доброносов обратил внимание на необычную обувь лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко в Верховной Раде Украины. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на страницу фотографа в facebook

Комментаторы отметили, что Юлия Тимошенко давно известна своей любовью к туфлям на платформе и открытым носком.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко в День Вышиванки вернула свою знаменитую прическу-косу, по которой политика узнавали во всем мире. Сейчас же стилю лидера «Батькивщины» подражает Анна Скороход, которая облюбовала косы.

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