В Сети оценили «дырявые» туфли Тимошенко (ФОТО)
В Сети регулярно обсуждают образы лидера "Батькивщины"
Известный фотограф Ян Доброносов обратил внимание на необычную обувь лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко в Верховной Раде Украины. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на страницу фотографа в facebook
Комментаторы отметили, что Юлия Тимошенко давно известна своей любовью к туфлям на платформе и открытым носком.
Напомним, ранее Юлия Тимошенко в День Вышиванки вернула свою знаменитую прическу-косу, по которой политика узнавали во всем мире. Сейчас же стилю лидера «Батькивщины» подражает Анна Скороход, которая облюбовала косы.
Читайте: В сети показали захватывающее фото Киева из космоса