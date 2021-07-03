«Идиотизм»: Принуждение женщин-военнослужащих маршировать на каблуках разгневало украинцев, — The Guardian

Главная » Последние новости » Новости общества » «Идиотизм»: Принуждение женщин-военнослужащих маршировать на каблуках разгневало украинцев, - The Guardian «Идиотизм»: Принуждение женщин-военнослужащих маршировать на каблуках разгневало украинцев, - The Guardian

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Украинские власти оказались вовлечены в скандал и публичную полемику после того, как на официальных фотографиях были запечатлены женщины-военнослужащие, тренирующиеся для парада на каблуках.

Украина готовится к проведению военного парада в следующем месяце в честь 30-летия Независимости после распада Советского Союза, и министерство обороны в пятницу опубликовало фотографии женщин-солдат, марширующих в черных туфлях на среднем каблуке. Как информируют Экономические новости, об этом пишет британское издание The Guardian.

«Сегодня впервые тренировка проходит в обуви на каблуках», — цитирует курсанта Иванну Медвидь информационный сайт министерства обороны «АрмияИнформ».

«Это немного сложнее, чем в армейских ботинках, но мы стараемся», — добавила Медвидь в комментариях, опубликованных в четверг.

Несколько украинских законодателей, близких к бывшему президенту Украины Петру Порошенко, явились в парламент с парами туфель и призвали министра обороны надеть на парад туфли на высоких каблуках.

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«Трудно представить себе более идиотскую, опасную идею», — сказала Инна Совсун, член партии «Голос», указав на риски для здоровья.

Она также сказала, что женщины-военнослужащие Украины, как и мужчины, рискуют своей жизнью и «не заслуживают издевательств».

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Украина борется с поддерживаемыми Россией боевиками на промышленном востоке страны в конфликте, в котором с 2014 года погибло более 13 000 человек.

Елена Кондратюк, вице-спикер Верховной Рады, сказала, что власти должны публично извиниться за «унижение» женщин и провести расследование.

Кондратюк отметила, что в нынешнем конфликте воевали более 13 500 женщин.

В настоящее время в вооруженных силах Украины служат более 31 000 женщин, из них более 4 000 — офицеры.

Выбор обуви для женщин-воинов вызвал шквал критики украинцев и в социальных.

«История с парадом на каблуках — это настоящий позор», — написал в Facebook журналист Виталий Портников, утверждая, что у некоторых украинских чиновников «средневековое» мышление.

Другой комментатор, Мария Шапранова, обвинила министерство обороны в «сексизме и женоненавистничестве».

«Высокие каблуки — это насмешка над женщинами, навязанная индустрией красоты», — написала она.