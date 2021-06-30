В Украине запустили бета-тест COVID-сертификатов

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Михаил Федоров сообщил о запуске бета-тестиирования COVID-сертификатов.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook сообщил, что в Украине стартует регистрация на бета-тест COVID-сертификатов в приложении «Дія», информируют Экономические Новости.

Михаил Федоров отметил, что бета-тест является важной частью запуска сервиса и помогает протестировать качество работы будущей услуги. Зарегистрироваться на бета-тестирование COVID-сертификатов можно по ссылке: https://team.diia.gov.ua.

Официально бета-тест начнет функционировать с 1 июля. Все, кто захочет протестировать сервис, получат возможность доступа к нему в течение 48 часов. Принять участие в бета-тестировании смогут те лица, которые уже сделали две прививки от коронавируса на территории Украины.

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Михаил Федоров напомним, что ковидным сертификатом является документ в приложении «Дія», который подтверждает статус о вакцинации на территории Украины, ЕС и других стран. COVID-сертификат будет работать, как и другие документы в приложении «Дія», а его подлинность можно будет проверить с помощью QR-кода.

По состоянию на 30 июня на получение COVID-сертификата зарегистрировалось уже 5611 человек.

Министр цифровой трансформации сказал, что Украина является одной из первых стран, начавшей сотрудничество с командой ЕС по работе над внедрением COVID-сертификатов. При разработке сертификата в Украине учитыватся требования как EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии, так и Smart Vaccination Certificate ВОЗ. Реализацией задания совместно занимаются представители Минцифры, МИД, МЗ, ГПСУ и НСЗУ.