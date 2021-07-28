«Впервые в мире»: Минцифры запустило бесплатный тренировочный модуль ICDL

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Украина первая в мире запустила бесплатный тренировочный модуль по сертификации навыков работы с компьютером ICDL.

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что благодаря поддержке министерства один из модулей программы по международной сертификации навыков работы с компьютером ICDL теперь стал доступным для украинцев в безоплатном доступе. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на Минцифры.

International Computer Driver Licence (ICDL) является международной программой по сертификации, которая позволяет людям подтвердить навыки работы с компьютером. Репутация и качество ICDL подтверждаются более чем 20-летним опытом пребывания на рынке и предоставления сертификационных программ. Программа по сертификации ICDL доступна гражданам более чем 100 стран. ICDL является сетью, которая состоит из более чем 20000 тестовых центров и обеспечивает проведение около 70 млн сертификационных тестов.

Сообщается, что «украинский цифровой гражданин» является тренировочным модулем по тестированию навыков владения компьютером. Данного пробного тестирования еще нет ни в одной стране Европы. Украина является первой страной, в которой реализуется пробное тестирование.

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Модуль «украинский цифровой гражданин» — это адаптированная версия модуля «e-Citizen от ICDL». Важно отметить, что этот модуль наиболее необходимым всем, кто проживает в «современном цифровом государстве». «Украинский цифровой гражданин» уже сейчас доступен на сайте «Дия.Цифрова образование» по ссылке: https://osvita.diia.gov.ua/digigram.

Заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан сообщила, что программа сертификации ICDL признана Европейским обществом информатики, ЮНЕСКО, Европейской комиссией, Советом европейских профессиональных информационных обществ, министерствами образования разных стран.

Модуль состоит 36 вопросов, которые охватывают следующие темы: файловая система, аппаратное обеспечение операционных систем, принципы работы в текстовом редакторе, современные е-сервисы, онлайн-сервисы, принципы работы в системе, электронная почта, принципы создания электронных таблиц, интернет, интернет, веббраузеры, электронная почта, общение в интернете, современные е-сервисы.