В Украине начали разрабатывать процедуру расселения жителей из «хрущёвок» под снос

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В Украине планируют к сносу десятки "хрущёвок"

В Украине планируют к сносу более тридцати тысяч «хрущёвок». Потому что они давно уже не годятся для жилья и представляют большую опасность. В Украине уже не один раз было, что целые подъезды в таких домах просто обваливались. Но для того, чтобы снести «хрущёвки», нужно предоставить новое жилье для людей. А это сложный вопрос. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Информатор.

Для этого всего в правительстве уже определили механизм расселения жителей. Также были определены те, кто несет ответственность за этот проект.

«Демонтаж «хрущёвок» будут проводить только после того, как расселят жителей квартир в новостройки. Жилье будет не временным, а сразу — новые квартиры. Решение о сносе домов будут принимать местные власти, после разработки плана реконструкции квартала и письменного согласия собственников квартир о переезде», — говорится в сообщении.

Напомним, соответствующий закон о реставрации кварталов был принят еще в 2006 году. Но вопрос с «хрущёвками» был временно «заморожен». К нему в правительстве вернулись только в июле этого месяца. И первое, с чего начали — это разработка процедуры расселения граждан.

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