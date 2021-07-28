Кусок свадебного торта Чарльза и Дианы, которому уже 40 лет, выставят на продажу на аукционе

Главная » Последние новости » Новости общества » Кусок свадебного торта Чарльза и Дианы, которому уже 40 лет, выставят на продажу на аукционе Кусок свадебного торта Чарльза и Дианы, которому уже 40 лет, выставят на продажу на аукционе

Закрыть Отправить

Большой кусок свадебного торта Чарльза и Дианы, все еще завернутый в пищевую пленку, поступит в продажу спустя 40 лет после того, как они связали себя узами брака.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Mirror.

Впечатляющая порция глазури и основы из марципана украшена гербом в красном, синем и золотом цветах.

Его вручили Мойре Смит, одной из служащих королевы-матери в Кларенс-Хаус, после церемонии в 1981 году.

Ломтик размером и весом 800 г хранился в пленке в старой форме для торта в течение четырех десятилетий.

Читайте: На Всемирном фестивале архитектуры представили самые красивые новые здания (ФОТО)

Он хранился в семье Мойры до 2008 года, когда был приобретен коллекционером, который теперь продает его аукционному дому «Доминик Винтер» из Сайренчестера, Глостершир.

Ломтик размером 20 на 17 см был сохранен в пищевой пленке в старой форме для торта (Изображение: Доминик Винтер / BNPS)

В общей сложности для свадьбы было приготовлено 23 официальных торта, в том числе основной многослойный фруктовый торт высотой 1,5 метра и весом 100 кг.

Считается, что этот кусок был вырезан из торта, который раздали сотрудникам Clarence House в знак благодарности за их усилия.

Аукционисты описали этот кусочек как «уникальный королевский сейф», но посоветовали не есть его по причинам, связанным со здоровьем.

«Свадьбу века» посмотрели примерно 750 миллионов человек по всему миру.

Диана и Чарльз расстались в 1992 году и развелись в 1996 году после 15 лет брака. Диана трагически погибла в возрасте 36 лет в автокатастрофе в 1997 году.

Аукцион состоится 11 августа.