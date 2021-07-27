В Украине кардинально меняют систему оценивания в школах: что нового

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В МОН утвердили методические рекомендации, согласно которым в школах будет вводиться новое оценивание знаний учеников в начальных классах.

В Министерстве образования Украины утвердили методические рекомендации, согласно которым учащихся 1-4 классов будут оценивать по-новому, пишет пресс-служба МОН. Об этом передают Экономические Новости.

В сообщении говорится, что одним из основных изменений является изменение формы оценки. А именно, на замену бальной оценке знаний учащихся придет вербальная оценка результатов обучения, которая кроме оценочного суждения может показать и уровень результата обучения.

Согласно утвержденным рекомендациям, ученикам теперь можно ставить как уровневую оценку, так и вербальную оценку. Уровневую оценку планируется обозначить следующими буквами: начальный (П), средний (С), достаточный (Д), высокий (В).

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Результаты оценки достижений учащихся 1-4 классах рекомендуется оценивать с помощью вербальной системы оценки, результаты обучения учащихся 1-2 классах — также с помощью вербальной системы оценки, а учеников 3-4 классах — с помощью уровневой или вербальной оценки по выбору учебного заведения.

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В МОН также презентовали образцы табелей для учеников 1-4 классов. В 1-2 классе преподаватели должны будут указать только навыки у ребенка, которые уже сформированы или еще только формируются. Предметы будут разделены на различные отрасли: математическая отрасль, языково-литературная отрасль, естественная отрасль, иностранный язык, технологическая отрасль, художественная отрасль, информатическая отрасль, гражданская отрасль, социальная отрасль, историческая и физкультурная отрасль. В 3-4 классе преподаватели будут уже отмечать не только навыки, но и их уровень — от начального до высокого.

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