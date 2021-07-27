В ПФУ рассказали, как заменить бумажную трудовую книжку на электронную

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Елена Орлова рассказала о процедуре замены бумажной трудовой книжки на электронную.

Начальник отдела формирования электронных трудовых книжек управления информационных систем ГУ ПФУ в Киевской области Елена Орлова в эфире телеканала «Дом» рассказала, как осуществить замену бумажной цифровой книжки на электронную, информируют Экономические Новости.

Елена Орлова сообщила, что с 10 июня 2021 года в Украине вступил в силу закон по учету трудовой деятельности с помощью электронных трудовых книжек. Новый закон предусматривает полную отмену бумажной трудовой книжки. Постепенно будет осуществляться наполнение Реестра застрахованных лиц.

Чтобы заменить бумажную трудовую книжку на электронную книжку, страхователю необходимо подать на портал ПФУ сканкопию трудовой книжки. Сотрудники фонда обработают обращение. Все сведения будут занесены в Реестр застрахованных лиц. Работадель может выдать на руки сотрудники бумажную трудовую книжку только по желанию наемного сотрудника.

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Елена Орлова сказала, что электронным документом пользоваться очень удобно. И сейчас уже нет необходимости человеку лично обращаться в Пенсионный фонд. Поскольку можно зайти в личный кабинет и, воспользовавшись электронной подписью, подать заявление на перерасчет, назначение пенсии или заказать справку.

Напомним, ПФУ на протяжении пяти лет должен включить в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования все отсутствующие данные о деятельности работников, используя сведения, предоставленные страхователями.

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При наличии информации в Госреестре застрахованных лиц о всей трудовой деятельности гражданина пенсию по возрасту начислят автоматически. А по желанию застрахованного лица пенсию можно начать получать с более позднего возраста.