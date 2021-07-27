Ученые назвали комбинацию вакцин от COVID-19, которая увеличивает количество антител в шесть раз

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые назвали комбинацию вакцин от COVID-19, которая увеличивает количество антител в шесть раз Ученые назвали комбинацию вакцин от COVID-19, которая увеличивает количество антител в шесть раз

Закрыть Отправить

Ученые продолжают изучать комбинации вакцин, которые помогут увеличить их эффективность от COVID-19

Ученые провели предварительные исследования, которые показали, что комбинация вакцин AstraZeneca, а затем Pfizer против COVID-19 повысила уровни антител в шесть раз по сравнению с двумя дозами AstraZeneca. Ранее ученые исследовали эффективность комбинации Pfizer-AstraZeneca. Но показатели были не столь высоки. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на данные исследований из Южной Кореи, передает Reuters.

Всего в исследовании приняли участие 499 медицинских работников. Из них 100 человек получили смешанные дозы, еще 200 — две дозы вакцины Pfizer / BioNTech (22UAy.DE). Остальным врачам было предложено две вакцины AstraZeneca. Таким образом было доказано, что последовательность AstraZeneca, а затем Pfizer увеличивает количество антител в организме и вызывает лучший ответ Т-клеток.

В то же время согласно данным южнокорейского исследования, ни одна из групп не продемонстрировала снижение активности «коктейля» из вакцин против варианта «Альфа», впервые идентифицированного в Великобритании, но титр нейтрализации снизился в 2,5-6 раз против «Бета», «Гамма» и «Дельта », впервые выявленных в Южной Африке, Бразилии и Индии соответственно.

Читайте: Виктор Ляшко рассказал о новых поставках вакцины от COVID-19 в июне