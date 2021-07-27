«Пусть почитает на досуге»: Мендель отправила свою книгу пресс-секретарю Путина Пескову

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Юлия Мендель уверена, что Дмитрию Пескову будет интересно почитать ее творение

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала книгу о своей работе. Один экземпляр она решила отправить пресс-секретарю президента Российской Федерации Владира Путина Дмитрию Пескову. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Facebook Юлии Мендель.

«Решила отправить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?» — написала она.

Напомним, Юлия Мендель была назначена на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского 3 июня 2019 года. Она не раз попадала в довольно провокационные истории и скандалы. В апреле 2021 года стало известно о том, что Мендель увольняется с занимаемой должности. Как рассказала сама девушка, что работа пресс-секретарем президента негативно сказалась на ее здоровье. И она больше не могла выслушивать хейт в свою сторону. Она сильно похудела и теперь вынуждена лечиться. Также она практически сразу заявила о том, что выпустит книгу о своей работе при Владимире Зеленском.

В одной главе своей книги Мендель затронула тема Майдана и снова нарвалась на критику.

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