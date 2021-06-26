В центре Одессы на видео попал человек с гаджетом в виде туфли

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На днях в Одессе был подмечен молодой человек, разговаривающий по телефону во время прогулки по улице. С первого взгляда ситуация обыкновенная, но при более тщательном рассмотрении местные жители были удивлены "устройством" этого человека.

Как информируют Экономические новости, данное видео было опубликовано на телеграмм канале «Одесса ИНФО».

На улице Троицкой в Одессе был случайно запечатлен идущий и говорящий по телефону парень. Но изумлению наблюдателей не было предела. Этот человек передвигался по улице босиком, при этом он использовал… собственный ботинок в качестве телефона.

«На Троицкой обнаружил типа с новым «Iphone 13 Pro Max», — хохотали из-за этой курьезной ситуации в сети.

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