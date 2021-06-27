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Ученые начали клинические испытания спрей-вакцины против коронавируса

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые начали клинические испытания спрей-вакцины против коронавируса
 
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Ученые из Австралии изобрели вакцину против коронавируса в форме спрея, которая проходит первую фазу испытаний в клинических условиях. Речь идет о вакцине нового поколенья, для введения которой применяется безыгольное оборудование.

Как передают Экономические новости, об этом факте сообщается на веб-странице Сиднейского университета.

Спрей-вакцина разработана австралийской компанией Technovalia в сотрудничестве с коллегами из BioNet. На первом этапе тестирования 150 пациентов примут две порции вакцины с промежутком в 30 дней.

В основе нового лекарства использована ДНК коронавирусов. Вакцина в аэрозольной форме вводится с помощью безыгольного прибора, работающего по принципу струйного распыления. Спрей, который под высоким давлением внедряется под кожу, призван активизировать ответ иммунной системы.

По утверждению ученых, вакцина, которую вводят таким же образом, как и COVID-19, позволяет предотвратить попадание вируса в организм. Этот тип небулайзера уже используется в США для прививок от гриппа.

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От существующих вакцин новый препарат отличается тем, что его действие направлено на уменьшение риска инфицирования коронавирусом, в то время как другие вакцины в основном предотвращают осложнения, вызванные коронавирусом.

Ученые полагают, что эта новая вакцина может быть более эффективна, чем вакцины от AstraZeneca и Pfizer. К тому же это облегчает процесс применения вакцины для людей, которые испытывают страх перед процедурой уколов.

По мнению ученых, вакцина в виде спрея будет доступна для применения уже в ближайшие год-два.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
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