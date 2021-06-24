«Упала на 34%»: в Украине стремительно снижается рождаемость

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В Украине рождаемость за последние шесть лет упала на 34%.

В Украине рождаемость по сравнению с 2015 годом упала на 34% за первые 4 месяца года. Причем падение продолжается уже 6-й год подряд. Об этом сообщают Экономические Новости.

Есть ряд областей где падение рождаемости еще выше. Так например за 6 лет рождаемость упала почти в два раза

Кировоградская обл -44%

Сумская, Днепропетровская обл -43%

Запорожская, Донецкая, Черниговская обл -42%

Полтавская -41%

Черкасская -40%

В Черновицкой и Закарпатской области падение не столь значительное, вероятно из-за близости границы, и особенностей жизни, которая заключается в работе за границей, но рождении детей здесь.

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Ну а Киев держит маленькое падение рождаемости только за счет миграции студентов из регионов, которые впоследствии остаются жить в Киеве и рожают детей. Одним словом все печально, и нет никакого просвета на будущее. Так и будет вымирать Украина со скорость 0,6-0,8% каждый год. В численном выражении это 270-330 тыс минус каждый год.

И это официальные данные, без переписи. Если провести перепись, то цифры будут еще страшнее.