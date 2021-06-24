Украинские военные начали отработку практических навыков стрельбы с «Джевелин». ВИДЕО

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Это первые практические стрельбы, которые проводят украинские военные-курсанты

Украинские военные впервые начали практические стрельбы по мишеням из противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin американского производства. Ранее они имели возможность только тренироваться на тренажерах-эмуляторах. Это необходимо было для того, чтобы в большей мере получить теоретические, а также практически навыки владения данным видом вооружения. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на видео Армія Inform.

Практические стрельбы стали завершающим этапом подготовки для 30 операторов ПТРК. Отмечается, что цель была установлена на расстоянии 1 тыс. 900 м, а максимальная дальность поражения этого комплекса составляет 2 тыс. 500 м. Как сообщило командование, курсанты во время учений показали максимальные результаты. Они смогли поразить цель с первого выстрела.

К настоящему времени на Украине подготовили около ста новых операторов американских «Джавелинов» и восемь сертифицированных инструкторов. По итогам 2021 года Вооруженные силы Украины должны иметь в своем распоряжении 47 пусковых установки и 360 противотанковых ракет FGM-148 Javelin.

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Напомним, контракт на получение «Джевелинов» был подписан в 2019 году на сумму 36,5 млн долл. В Украину в середине июня пришли ракеты и вспомогательное оборудование на сумму более 27 млн ​​долл. США. Остальные поступления вооружения ожидаются в течении 2021-2022 года. Отметим, украинские военные по данному контракту получат не только FGM-148 Javelin, но и услуги по их обслуживанию и обучению на протяжении всего их жизненного цикла.