Украина может получить до конца года 300 тысяч таблеток от COVID-19, — Виктор Ляшко

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Это будет препарат американского производства

В Украине в конце этого года может появиться препарат от COVID-19 в форме таблеток. Как рассказал Министр здравоохранения Виктор Ляшко, что правительством уже было зарезервировано 300 тысяч такого препарата. Его производством занимается американская компания. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на LB.ua.

Как рассказал Виктор Ляшко, препарат уже проходит третью стадию клинических исследований. Он будет обладать специфическим воздействием именно на COVID-19.

Правительство Украины уже зарезервировало партию таблеток, но пока оплата не была внесена.

При этом министр пока также не озвучил и название препарата. Известно, что в марте 2021 года компания Pfizer Inc начала в США первую фазу клинических испытаний пероральной противовирусной терапии от COVID-19 в форме таблеток.

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Ранее с заявлением уже выступил генеральный директор компании Pfizer. Он рассказал о том, что экспериментальный препарат может поступить в продажу до конца 2021 года. Но пока это только предварительные данные. Сроки поставки могут несколько измениться. Но все страны, которые уже разместили резерв, об этом будут уведомлены.

Это уже третий препарат, который на данный момент проходит заключительные этапы клинических исследований. Первый разработала американская компания Merck & Co., второй – швейцарская Roche Holding совместно с американской Atea Pharmaceuticals.