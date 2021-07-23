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БМ-21 «Град» на автошасси КрАЗ успешно прошли все испытания

Главная » Последние новости » Новости общества » БМ-21 "Град" на автошасси КрАЗ успешно прошли все испытания
 
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БМ-21 "Град" успешно прошли испытания Минобороны.

Две единицы реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» на автомобильном базовом шасси Кременчугского автомобильного завода (КрАЗ) успешно прошли все испытания Минобороны Украины, передает АрмияИнформ. Об этом информируют Экономические Новости.

РСЗО БМ-21 «Град» с автомобильным шасси «Урал» были приняты на вооружение еще во времена Советского Союза. Они до сих пор находятся на вооружении ВСУ и и эффективно выполняют артиллерийские задачи. Еще в начале 21 века несколько артиллерийских частей РСЗО «Град» были переоборудованы на автомобильные базовые шасси Кременчугского автомобильного завода для парада войск. После военного парада РСЗО «Град» на автошасси КрАЗ были поставлены на долгосрочное хранение.

БМ-21 «Град» на автошасси КрАЗ успешно прошли все испытания

С целью доукомплектования дивизионов Министерство обороны Украины инициировало проведение испытаний РСЗО БМ-21 «Град» на автошасси КрАЗ. Две единицы БМ-21 «Град» на базовом шасси КрАЗ-63221 и КрАЗ-6322 прошли все этапы испытаний.

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БМ-21 «Град» на автошасси КрАЗ успешно прошли все испытания

После допуска их к эксплуатации и доработки других образцов БМ-21 «Град» на базе шасси КрАЗ-63221 и КрАЗ-6322 поставят на вооружение ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Донбассе террористы открыли огонь из гранатометов и минометов по украинским позициям. В штабе ООС сообщили, что российско-оккупационные войска игнорируют договоренности, которые ранее были достигнуты в рамках ТКГ.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 124

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