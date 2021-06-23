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ССО Украины, Британии и США провели масштабные военные учения (ФОТО)

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Силы спецопераций Украины провели тренировку на британском эсминце Defender, позже "обстрелянном" РФ.

Силы специальных операций (ССО) Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на британском эсминце Defender Королевского Военно-морского флота, находящегося в Черном море, сообщили в Минобороны Украины. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на УНИАН.

Сводная абордажная группа специальных операций провела совместную тренировку, во время которой отработала абордажные действия на британском эсминце.

ССО Украины, Британии и США провели масштабные военные учения (ФОТО)

Абордажные действия заключаются в неожиданном для противника захвате судна. Также абордажные действия используются для освобождения кораблей от пиратов, пояснили в Минобороны.

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ССО Украины, Британии и США провели масштабные военные учения (ФОТО)

Отмечается, что операторы 73-го морского центра Сил спецопераций им. кошевого атамана Антона Головатого достойно вошли в международную семью SOF и показали, что в любой момент готовы к проведению совместных операций с США и Британией.

Напомним, в РФ заявили, что российские военные корабли открыли предупредительную стрельбу по эсминцу ВМС Великобритании Defender у берегов оккупированного Россией Крыма. В свою очередь в Министерстве обороны Великобритании заявили, что российские военные не стреляли по эсминцу Defender.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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