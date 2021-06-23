После потопа пригород Ялты оказался погребен под грудами камней и мусора (ФОТОрепортаж)

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Поселок Ай-Василь в оккупированной Ялте оказался погребенным под грудами мусора и камней, принесенных проливными ливнями.

Как информируют Экономические новости, об этом рассказывает Crimean Tatars.

В результате стихии, несколько домов на улице Джафера Сейдаметова были практически полностью затоплены.

Некоторые семьи утратили свои дома, имущество и документы.

В последующие дни после проливных ливней вода продолжала подниматься, затопляя дома.

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«Вдоль реки было много мусора, деревьев и ветвей. Все было разрушено», — сообщили местные жители.