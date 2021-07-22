В курортном городе Урзуф на тракторе вывозят медуз с пляжа. ФОТО

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В этом году отмечается еще большее нашествие медуз

Практически все курортные города пострадали от нашествия медуз. Туристы жаловались на это в Кирилловке, Бердянске и Урзуфе. Вчера, 21 июля, сотрудники парка «Меотида» в Донецкой области присоединились к массовой уборке пляжа в курортном поселке Урзуф. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на сообщение Национального Природного парка «Меотида» в Facebook.

«Большое количество медуз появилось в акватории Азовского моря в связи с изменением экологических условий. В Азовском море медузы были всегда, но в последние годы количество медуз значительно выросло. Это произошло вследствие изменения природных процессов. Преимущественно медузы живут в соленой воде. С 2017 года в Азовском море соленость воды составляет 14 промилле, а это чрезвычайные условия для размножения таких видов медуз как Ушастая аурелия (Aurelia aurita) — полупрозрачная медуза небольшого размера, которая для людей вполне безопасна, и Корнерот (Rhizostomeae) — ядовитая медуза. Но несмотря на ядовитисть медузы Корнерот угрозу для отдыхающих Азовского моря не несет. Поэтому желаем всем приятного отдыха», — сообщает в «Меотиде».

Однако, многие отдыхающие отмечают, что после купания в такой воде у них остаются на теле небольшие ожоги. Это все приносит большой дискомфорт для туристов. При этом пока никем не было предложено никаких альтернативных методов по борьбе с таким большим количеством медуз. Страдают не только туристы, но и курортный бизнес. Потому что многие отдыхающие просто прерывают свой отдых и уезжают обратно домой. Ведь нормально покупаться в море они не могут. К тому же медузы, которые были выкинуты на берег, через некоторое время начинают истощать очень неприятный запах. Это делает невозможным даже нахождение на пляже.

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