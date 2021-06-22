«Синдром вакцинированного»: Заразиться после вакцинации вполне возможно, и это уже происходит

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Даже получив прививку, не стоит забывать о мерах предосторожности

Людям, получившим вакцину от коронавируса, не стоит отказываться от необходимых барьерных жестов, хотя такая перспектива и может показаться очень заманчивой даже после первой дозы. Тем не менее, как сообщают Экономические Новости со ссылкой на зарубежное издание Le Temps, подобное поведение может быть очень рискованным, учитывая,что для появления иммунитета, человеческому организму нужно время.

В обществе уже появилось новое понятие, которые прозвали «синдромом вакцинированного». Это расстройство затрагивает людей, которые не успели получить первую прививку, как уже срывает маски, спешат обнимать и целовать каждого встречного в общественных местах. Эти люди чувствуют себя полностью неуязвимыми, но рискуют и собой, и окружающими.

Если вакцина не сработала, это может быть связано с иммуной реакцией конкретного человека, и в пожилом возрасте это ухудшается. Потому специалисты напоминают и подчеркивают: ни одна современная вакцина не может гарантировать 100% эффективности против коронавируса.

В научном сообществе согласились с фактом, что после второй дозы препарата на основе матричной РНК нужно от семи до четырнадцати дней для защищеннности от симптоматических или несимптоматических инфекций ковида. Последние имеющиеся данные демонстрируют, что антиковидная защита может продолжаться не менее года. Для того, чтобы иммунитет развился, необходимо время. Первая прививка стимулирует иммунную систему, помогает распознавать коронавирус вторая усилит иммунный ответ организма, помогает бороться возможное вирусное вторжение. Исследование, опубликованное в NEJM в этом году, сообщает о том, что присутствие антител достигает пика через несколько недель после получения двух мРНК-вакцин.

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