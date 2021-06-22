РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

22.06.2021 г.
16:46 В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран
16:29 Украина покупает у Великобритании корабли Королевского флота
16:19 Много водорослей, мусора, отходов и грязи: как выглядят пляжи в Одесской области. ФОТО
15:45 В Днепропетровске столкнулся микроавтобус с легковым авто, есть погибшие. ФОТО
13:00 Отдых в Украине: туристы жалуются на нашествие змей и морских блох (ФОТО)
12:33 "Синдром вакцинированного": Заразиться после вакцинации вполне возможно, и это уже происходит
10:08 Синоптики сообщили, когда в Украине закончится жара
Все новости общества

Аналитика

22.06.2021

Нулевая декларация: Зе-власть загоняет граждан страны в долговую яму

Нулевая декларация: Зе-власть загоняет граждан страны в долговую яму
Зе-власть окончательно "пошла по беспределу", когда руками подконтрольных народных избранников решилась на то, о чем много говорили "папередники", но ...
19.06.2021

Обдерут на продаже квартир и выдавят с земельных наделов

Обдерут на продаже квартир и выдавят с земельных наделов
Зе-власть ищет и находит все новые и новые способы сделать как можно больше гадостей рядовым гражданам. Впрочем, нерядовых это тоже касается, но их судьба ...
18.06.2021

Рынок земли по-украински: какие риски могут возникнуть и как их избежать

Рынок земли по-украински: какие риски могут возникнуть и как их избежать
1 июля в Украине стартует рынок земли, который позволит гражданам страны продавать и покупать землю сельхозназначения. Почти семь миллионов украинцев ...

Последние новости

22.06.2021 г.
17:32 В Израиле успешно завершили первые испытания лазерного перехвата БПЛА (ВИДЕО)
17:12 На Одесчине пьяный водитель устроил аварию и уснул на месте ДТП (ФОТО)
16:46 В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран
16:40 На аукционе продали легендарное авто Пола Уокера из фильма "Форсаж". ВИДЕО
16:29 Украина покупает у Великобритании корабли Королевского флота
16:19 Много водорослей, мусора, отходов и грязи: как выглядят пляжи в Одесской области. ФОТО
16:08 Украинские банки продолжают выдавать кредиты под 5-7-9%
16:02 В Британии обнаружили необычный симптом у COVID-вакцинированных
15:45 В Днепропетровске столкнулся микроавтобус с легковым авто, есть погибшие. ФОТО
15:41 Принц Чарльз отказался от встречи со своим сыном принцем Гарри: подробности
14:20 В Минздраве рассказали что делать, если пропустили вторую прививку от COVID-19
13:55 Эксперты назвали самые популярные б/у авто с ГБО
13:40 В бедных странах количество вакцин от COVID-19 на исходе, - ВОЗ
13:22 "Бизнес в России – привилегия украинских олигархов": Сколько получают Ахметов, Пинчук и компания в "стране-агрессоре"
13:20 Стало известно, что необходимо для запуска свободной торговли Украины с Турцией
13:10 Названы три самые вредные каши
13:08 В Украине планируют увеличить стоимость железнодорожных билетов
13:00 Отдых в Украине: туристы жалуются на нашествие змей и морских блох (ФОТО)
12:33 "Синдром вакцинированного": Заразиться после вакцинации вполне возможно, и это уже происходит
12:30 ЧП в Черкасской области: мама ученицы сломала позвоночник во время ремонтных работ в школе
12:04 Экс-агент ЦРУ рассказал, почему Россия переигрывает США по Украине
11:51 Известный российский блогер заявил, что покинет Россию из-за "мракобесия и закручивания гаек" (ВИДЕО)
10:37 Более 8500 детей использовались в качестве солдат в 2020 году: отчет ООН
10:08 Синоптики сообщили, когда в Украине закончится жара
10:03 Сестра Ким Чен Ына заявила, что у США «неправильные» ожидания от Северной Кореи
10:00 Украина - в "стратегическом диалоге" США и РФ, - Госдеп
09:21 Филиппинцам, которые отказываются от вакцинации от COVID-19, грозит арест
09:11 Цены на хлеб рванули вверх, вкус булки может измениться
08:47 "Игра была тяжелой": Шевченко назвал неожиданную причину поражения Украины от Австрии на Евро 2020
08:45 "Мы не анонсируем наши удары": Байден передал Путину "послание" об ответе на кибератаки, - Псаки
08:30 Эколог рассказала, как непогода в Крыму повлияет на водоснабжение оккупированного полуострова
08:00 В Госдепе сделали важное заявление о "Северном потоке-2"
08:00 В мире ожидается сильное подорожание новых автомобилей: прогноз
07:45 На пляже в США надули гигантский мыльный пузырь (ВИДЕО)
07:30 Ученые выяснили, почему у больных коронавирусом исчезает вкус и обоняние
07:15 Жара в Украине не отступает: в Киеве в среду до +35°
07:00 В Украине из-за ремонта перекроют важную трассу: что необходимо знать
21.06.2021 г.
22:48 "Камни с неба подвезли!": В сети опубликовали фотожабу на потоп в Ялте (ФОТО)
21:45 Евро-2020: Украинцы уступили австрийцам
19:00 "Гурзуфу и пляжам Ялты - полная хана", — соцсети о последствиях крымского наводнения (ФОТО)
18:54 ВМС США взорвали бомбу рядом с новым авианосцем, чтобы посмотреть, сможет ли корабль выдержать удар
18:48 Фото дня: В Сети показали, как изменился бульвар Шевченко в Киеве за последние 90 лет (ФОТО)
17:15 На украинских дорогах появится новый дорожный знак
16:30 В Бельгии обрушилось здание начальной школы: есть жертвы (ВИДЕО)
15:40 Британский премьер сообщил о намерении сделать Великобританию научной сверхдержавой
14:00 Стало известно, какие кулинарные рецепты украинцы ищут чаще всего
13:30 Украина нарастила импорт алюминиевых руд и концентрата на 12%
13:27 В Мариуполе хотят установить израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол"
12:53 Я никогда не слышал, чтобы Макрон и Меркель называли Россию агрессором, — Кравчук
12:30 Президент США Джо Байден потерял одну из своих любимых собак
12:23 Российскую армию будут лечить от Covid-19 жвачкой и пастилой
12:00 Курьез: Сеть насмешил кот, забывший как мяукать (ВИДЕО)
11:56 Украина приобретёт у Англии минные тральщики для военно-морских сил
11:19 Украинские морпехи отработали штурм побережья при поддержке авиации (ВИДЕО)
10:53 Внезапный ливень превратил Черновицкую область в Венецию (ВИДЕО)
10:22 В Украине разработан свой вариант дрона-камикадзе
10:00 Украинским водителям рассказали, как внести техпаспорт в приложение «Дія»
09:59 Северная Корея столкнулась с продовольственным кризисом, но Ким Чен Ын хочет «противостоять» США
09:55 В Индии обнаружен новый штамм коронавируса
09:35 Первая турецкая противокорабельная ракета Atmaca прошла последние испытания
09:30 В Чернобыльской зоне заметили редкую безногую ящерицу (ФОТО)
09:00 Ученые заявили, что обнаружили способ быстро вылечить COVID-19
08:30 Астронавты с МКС совершили выход в открытый космос и записали это на видео
08:00 Украина купит у Турции беспилотники: стала известна главная задача
07:30 В Киеве прорвало водопровод: видео с места ЧП
07:00 В Китае сделали более 1 млрд прививок от COVID-19
20.06.2021 г.
22:44 В США шторм унес жизни 12 людей, большинство из них дети. ВИДЕО
22:18 Буковина утопает после сильных ливней. ФОТО, ВИДЕО
21:53 Королева Елизавета II сделала необычный сюрприз для англичан. ФОТО
20:11 В России приняли жесткие меры в отношении не вакцинированных от COVID-19
20:01 В Харькове водитель такси влетел в грузовик: пострадала пассажирка. ФОТО
15:11 Дороже чем в Турции и Египте: сколько стоит отдохнуть в оккупированном Крыму
13:58 "Там черти пилят деньги": Диверсант Стрелков назвал оккупированный Донбасс "черной дырой"
13:50 В оккупированной Ялте 70 крокодилов вырвались на свободу после потопа (ФОТО и ВИДЕО)
13:50 Польша повышает минималку: сколько будут получать украинские заробитчане
13:45 В Австралии миллионы пауков после наводнения сплели километры паутины (ФОТО)
13:30 В сеть попало видео как вандалы разграбили киевскую электричку
13:28 Украинцы рвутся к морю: на трассе к Кирилловке образовались большие пробки (ФОТО)
13:23 Российские врачи подменяют вакцины от коронавирусной инфекции, — СМИ
13:22 Во США пикап наехал на участников ЛГБТ-прайда. Один человек погиб
13:06 Россия создает искусственный дефицит газа в Европе: цены взлетели до 13-летнего максимума
12:45 Украинские оружейники представили новейший отечественный пулемет (ВИДЕО)
12:32 Экс-президента России Дмитрия Медведева не включили в список на выборах в Госдуму РФ
12:30 "Власть боится вооруженного народа" - генерал Кривонос о доктрине территориальной обороны Украины
11:25 В Америке выставили на продажу роскошный особняк принца Саудовской Аравии (ФОТО)
11:25 Дугарь соврала журналистам о том, что не встречалась в ОПУ с Ермаком: информацию подтвердили на Банковой, – СМИ
11:00 Дефицит воды и засуха могут стать следующей пандемией, - ООН
Все новости »

«Синдром вакцинированного»: Заразиться после вакцинации вполне возможно, и это уже происходит

Главная » Последние новости » Новости общества » "Синдром вакцинированного": Заразиться после вакцинации вполне возможно, и это уже происходит
 
Печать Отправить на почту

 

 

Даже получив прививку, не стоит забывать о мерах предосторожности

Людям, получившим вакцину от коронавируса, не стоит отказываться от необходимых барьерных жестов, хотя такая перспектива и может показаться очень заманчивой даже после первой дозы. Тем не менее, как сообщают Экономические Новости со ссылкой на зарубежное издание Le Temps, подобное поведение может быть очень рискованным, учитывая,что для появления иммунитета, человеческому организму нужно время.

В обществе уже появилось новое понятие, которые прозвали «синдромом вакцинированного». Это расстройство затрагивает людей, которые не успели получить первую прививку, как уже срывает маски, спешат обнимать и целовать каждого встречного в общественных местах. Эти люди чувствуют себя полностью неуязвимыми, но рискуют и собой, и окружающими.

Если вакцина не сработала, это может быть связано с иммуной реакцией конкретного человека, и в пожилом возрасте это ухудшается. Потому специалисты напоминают и подчеркивают: ни одна современная вакцина не может гарантировать 100% эффективности против коронавируса.

В научном сообществе согласились с фактом, что после второй дозы препарата на основе матричной РНК нужно от семи до четырнадцати дней для защищеннности от симптоматических или несимптоматических инфекций ковида. Последние имеющиеся данные демонстрируют, что антиковидная защита может продолжаться не менее года. Для того, чтобы иммунитет развился, необходимо время. Первая прививка стимулирует иммунную систему, помогает распознавать коронавирус вторая усилит иммунный ответ организма, помогает бороться возможное вирусное вторжение. Исследование, опубликованное в NEJM в этом году, сообщает о том, что присутствие антител достигает пика через несколько недель после получения двух мРНК-вакцин.

Читайте: В Индии обнаружен новый штамм коронавируса
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 1098

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Нулевая декларация: Зе-власть загоняет граждан страны в долговую яму
Обдерут на продаже квартир и выдавят с земельных наделов
Рынок земли по-украински: какие риски могут возникнуть и как их избежать
Владимир Фесенко: Путин призвал воспринимать всерьез призывы Зеленского принять Украину в НАТО
Попадут ли в казну Украины налоги Microsoft, Google и Facebook
Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба
«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины
Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021
Итоги мая: Уникальный шанс для Украины, битва за Киев и шпионские страсти в Европе
Кризис в Гибралтаре с видом на Западную Сахару. Марокко не первый раз давит нелегалами на Испанию и Европу
Все статьи



Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

“Это жизнь“ – глава Минсоцполитики Марина Лазебная рассказала, как прожить на пенсию в 2 тысячи гривен (6721)

"Камни с неба подвезли!": В сети опубликовали фотожабу на потоп в Ялте (ФОТО) (6245)

Синоптики сообщили, когда в Украине закончится жара (5961)

Ученые назвали неожиданный способ защититься от COVID-19 (3545)

Матч Украина-Македония: В Сети поделились остроумным мемом (3451)

В Сети показали, как выглядят пляжи Одессы и Затоки в условиях нынешнего лета (ФОТО) (3246)

"Красные линии" президентов, реальный выбор Роналду и главный Дракула Рады: Самые остроумные мемы недели (3202)

На украинских дорогах появится новый дорожный знак (2587)

"Слуга народа" Третьякова утверждает, что украинцам достаточно 5 тысяч гривен для счастливой жизни (2546)

Украина купит у Турции беспилотники: стала известна главная задача (2142)

Армия

Бронетранспортер БТР-4
Бронеавтомобиль Grizzly GFF4 (Германия)
Самоходная гаубица 155-мм L33 (Израиль)
Бронетранспортер «Барс-8»
Вся армия    >>

Персоны

Альтман
Александр
Новинский
Вадим
Обама
Барак
Юрий
Голик
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Гурзуфу и пляжам Ялты - полная хана", — соцсети о последствиях крымского наводнения (ФОТО) (6567)

"Камни с неба подвезли!": В сети опубликовали фотожабу на потоп в Ялте (ФОТО) (6245)

Синоптики сообщили, когда в Украине закончится жара (5960)

Принц Чарльз отказался от встречи со своим сыном принцем Гарри: подробности (2901)

В Украине из-за ремонта перекроют важную трассу: что необходимо знать (1930)

ВМС США взорвали бомбу рядом с новым авианосцем, чтобы посмотреть, сможет ли корабль выдержать удар (1295)

На пляже в США надули гигантский мыльный пузырь (ВИДЕО) (1249)

Украина покупает у Великобритании корабли Королевского флота (1180)

В мире ожидается сильное подорожание новых автомобилей: прогноз (1119)

"Синдром вакцинированного": Заразиться после вакцинации вполне возможно, и это уже происходит (1090)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Уровень знаний значительно упал: "перлы" из сочинений украинских школьников на ВНО-2021 (10829)

В сети высмеяли потасовку в Раде между Кивой и Тищенко меткими фотожабами (ФОТО) (9343)

У королеви Єлизавети II з'явився новий пухнастий улюбленець - цуценя породи коргі (ФОТО) (7769)


300_c2



Экономические новости youtube



Земля





bigmir)net TOP 100

 