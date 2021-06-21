Украинские морпехи отработали штурм побережья при поддержке авиации (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Украинские морпехи отработали штурм побережья при поддержке авиации (ВИДЕО) Украинские морпехи отработали штурм побережья при поддержке авиации (ВИДЕО)

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Украинские подразделения морской пехоты и армейской авиации провели учения, в ходе которых штурмовали условно подконтрольное противником побережье.

Как информируют Экономические новости, видеозапись учений была размещена на Ютуб-канале студии «Бриз» Министерства обороны Украины.

Корабли и катера из корабельной десантной группы ВС Украины отработали противостояние противнику в море. Под прикрытием авиации морские пехотинцы штурмовали побережье и заняли оборону, корабельная группа оказывала им поддержку огнем, чтобы оказать помощь удержать плацдарм.

«Под прикрытием с воздуха морские пехотинцы штурмовали побережье и захватили оборонительные сооружения, а группа кораблей военно-морских сил оказала им поддержку артиллерийским огнем. Эпизоды тактических учений по организации маневрирования отрабатывались по сигналам MTP, которые используют государства-члены Североатлантического Альянса», — сообщается в отчете.

В учениях участвовали флагманский средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», десантный корабль «Сватово», малый разведывательный корабль «Переяслав», артиллерийский катер АКА-03 и военно-транспортный корабль «Горловка».

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Кроме корабельно-катерной группы в учениях участвовали военнослужащие из состава одной из бригад морской пехоты, которые были привлечены в качестве морского десанта.

Тактические учения были разбиты на несколько этапов, в которых участвовали также самолеты и вертолеты ВВС ВСУ.