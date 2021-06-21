Украина приобретёт у Англии минные тральщики для военно-морских сил
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня должен прибыть в Одессу для заключения договора на покупку двух минных тральщиков у Англии.
В частности, английская сторона передаст ВМС Украины два тральщика Sandown. Аналогичные корабли находятся на вооружении у Англии (10 единиц), Эстонии (три) и Саудовской Аравией (три), информируют Экономические новости.
Данные боевые корабли были построенный в начале девяностых годов.
Минные тральщики имеют длину 53 метра и развивают скорость до 13 узлов (приблизительно 24 км в час).
Они вооружены 30-мм пушкой Mark 44 Bushmaster II, 3-мя шестизарядными 7,62-мм миниганами и пулеметом общего назначения.
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Кроме того, они оснащены мощными гидролокаторами, а также радарами и системами обнаружения мин. При этом корабли этого класса могут быть усовершенствованы больше технологической системой обнаружения мин.
Напомним, что в июне два военных корабля Североатлантического Альянса — корабль Королевских ВМС Дефендер и фрегат ВМС Голландии Эвертон — вошли в воды Черного моря.