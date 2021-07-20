Минцифры и МОН анонсировали закупку ноутбуков для учителей

Главная » Последние новости » Новости общества » Минцифры и МОН анонсировали закупку ноутбуков для учителей Минцифры и МОН анонсировали закупку ноутбуков для учителей

Закрыть Отправить

60 тысячам .украинских учителей закупят ноутбуки.

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством образования Украины в 2021 году планируют приобрести ноутбуки для более чем 60 000 учителей. Об этом передают Экономические Новости со ссылкой на Минцифры.

Сообщается, что в бюджете страны предусмотрено финансирование в размере 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом и его последствиями, в частности, влиянием на процесс обучения в учреждениях общего среднего образования. На приобретение ноутбуков для учителей выделены 980 млн грн, благодаря чему процесс обучения станет более доступным и современным.

Поскольку пандемия оказала значительное влияние на образовательный процесс, а школьные уроки перешли из классов в онлайн-конференции, то многим учителям пришлось овладевать новыми IT-навыками. К сожалению, некоторые из преподаватели столкнулись с техническими проблемами по обучению вследствие устаревшей компьютерной техники или ее отсутствия.

Читайте: Депутаты могут взять под контроль смартфоны и ноутбуки украинцев

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в текущем году более 60000 учителей будут обеспечены качественной техникой. Данная инициатива является одной из приоритетных, над которой Минцифры работает вместе с МОН. Кроме того, Минцифры продолжает активно оцифровывать образовательную сферу, поскольку э-журналы, э-дневники, онлайн-конференции являются будущим образования. И важно, чтобы каждый учитель имел собственный компьютер, доступ к интернету и большое количество возможностей для эффективного обучения детей.