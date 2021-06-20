В оккупированной Ялте 70 крокодилов вырвались на свободу после потопа (ФОТО и ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » В оккупированной Ялте 70 крокодилов вырвались на свободу после потопа (ФОТО и ВИДЕО) В оккупированной Ялте 70 крокодилов вырвались на свободу после потопа (ФОТО и ВИДЕО)

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Оккупированная Ялта была затоплена самым мощным за последние сто лет ливнем в течение ночи и дня 18 июня. В результате катастрофы один человек погиб, еще 19 были ранены, а одна женщина исчезла без вести.

Местные власти докладывают, что 608 человек были вынуждены оставить свои дома. Из-за непогоды в городе также нет воды, газа и электроэнергии, информируют Экономические новости.

В результате стихии погиб один человек. В населенном пункте Краснокаменка мужчину 1995 года рождения снесло быстрым потоком воды. Также, 19 человек получили ранения. Двое из них были направлены в больницу, одному была проведена операция. Кроме того, исчезла женщина 1961 года рождения, поиски которой продолжаются.

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По состоянию на 20 июня был затоплен 101 дом, вода была откачана из 43 домов. По словам главы оккупационной администрации Ялты Янины Павленко, 608 человек были эвакуированы, 50 из которых — дети.

Кроме того, в городе нет воды, газа и электричества. Городской транспорт остановлен.

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Поставки питьевой воды были временно остановлены из-за мутной воды. Глава оккупированного Крыма Аксенов также запретил купаться в ялтинских водоемах. «46 пляжей требуют очистки», — сообщил он в своём Фэйсбук-профиле.

Проливные дожди также затопили местный парк крокодилов. Местные жители писали в социальных сетях о гибели крокодилов и змей, но управляющий крокодиляриума Виктор Жиленко не подтвердил такие сведения.

Как он сообщил, около девяноста процентов животных были вывезены, но «некоторые», которые «могут выжить в прохладной воде», остались в затопленной зоне. Работники пока не сумели попасть в парк крокодилов, потому нет четкой информации про то, погибли ли животные.

При этом, российское телевидение РЕН сообщило, что 70 крокодилов все таки «вырвались и гуляют на свободе» после наводнения в оккупированной Ялте.

После чего в Инстаграмм ялтинского крокодиляриума появилась видеозапись, на которой его управляющий Виктор Жиленко будто бы сообщает, что «отлов крокодилов — сложное занятие», и оно продолжается. На видео показан процесс поимки одного из пресмыкающихся.

Автор видео сообщает, что уже удалось поймать 30 крокодилов, но предстоит поймать еще много.

Назначенный Кремлем глава Крыма Аксенов назвал ущерб от наводнения в Ялте «катастрофическим» и сказал, что принял решение о создании комиссии по устранению последствий чрезвычайной ситуации.

Вечером 19 июня Министерство энергетики РФ сообщило, что электроснабжение потребителей на полуострове «всецело восстановлено».

При этом, на 20 июня в Республике Крым было объявлено новое штормовое предупреждение. Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ сообщило, что в Республике Крым ожидаются мощные ливни, грозы, град и ветер 15-20 м/с.