Польша повышает минималку: сколько будут получать украинские заробитчане

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В Польше минимальная заработная плата для работников, работающих по гражданско-правовым договорам, увеличится на 1 500 гривен и составит 21 440 гривен. Этот перерасчет коснется и украинцих за робитчан.

Перерасчет минимальной заработной платы начнется в 2022 году. Согласно отчету, опубликованному компанией Gremi Personal, в Польше дорожают продукты питания, и повышается стоимость коммунальных услуг, информируют Экономические новости.

«Жить в Польше становится все дороже. Польские профсоюзы также ожидают значительного повышения минимальной заработной платы», — сказал Томаш Богдевич, исполнительный директор компании Gremi Personal. Минимальная почасовая оплата труда по гражданско-правовых договорам составит 19,60 злотых (142 грн.).

Для сравнения, минимальная зарплата в Украине на сегодняшний день составляет 6 000 гривен. В декабре 2021 года она будет повышена до 6 500 гривен. А средняя зарплата в Польше в 2021 году составляет около 5,5 тысячи злотых, или 1 445 тысяч долларов в месяц, по сравнению с 1 350 гривен, или 500 долларов, в Украине.

В Польше количество вакансий для заробитчан из Украины подскочило на треть. Среди сезонных предложений наиболее популярен сбор ягод. Зарплата сборщика составляет 20 000-39 000 гривен при 12-18-часовом рабочем дне.

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По оценкам Украинской ассоциации по международному трудоустройству, около 5 миллионов украинцев вынуждены работать в разных странах. Около 50-60% из них работают нелегально. Украинцы обходят закон и устраиваются на работу в других странах по разным причинам. Во-первых, многие из них привыкли работать в Украине нелегально и они не боятся такой возможности.

Другая причина заключается в том, что иммиграционное законодательство западных стран запрещает нанимать низкоквалифицированных иностранных работников. Например, люди, не владеющие немецким языком и не способные подтвердить свои профессиональные навыки, не могут получить рабочую визу, а на сезонные работы могут претендовать только граждане ЕС. Однако зарплаты для украинцев в Германии очень привлекательны. Поэтому многие соглашаются ехать в Германию на нелегальную работу без рабочей визы, что приводит к всевозможным проблемам.

В других случаях люди с рабочей визой претендуют на работу и более высокую зарплату, но им предлагают больше денег, но только нелегально. И многие соглашаются, потому что необходимо зарабатывать.

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