ВМС Украины получили первые боевые беспилотники Bayraktar TB2 турецкой сборки

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Военно-морские силы Украины получили первую партию беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 турецкой оборонной компании Baykar.

Беспилотники были поставлены чуть более чем через шесть месяцев после размещения заказа в конце 2020 года. Двустороннее соглашение о сотрудничестве между Украиной и Турцией также включало покупку четырех корветов MILGEM, которые Турция также экспортировала в Пакистан, информируют Экономические новости.

Хотя поставка БПЛА Bayraktar TB2 является первой для ВМС Украины, вооруженные силы Украины не впервые будут использовать этот тип. Украинская армия уже приняла на вооружение этот тип в апреле этого года, после того как заказала первые единицы в 2019 году.

Беспилотные системы Bayraktar TB2 значительно расширят возможности ВМС Украины в защите южных границ Украины.

Поставленные беспилотники являются модернизированной версией с дальностью действия 300 километров, вместо 150 километров, которые были у предыдущих моделей, отметил заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк. Он также добавил, что перед поставкой систем операторы украинских ВМС прошли обучение в Турции.

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Bayraktar TB2 — это БПЛА средней высоты и повышенной длительности полета (MALE UAV), способный выполнять задачи наблюдения и разведки (ISR) и боевые задачи с помощью управляемых ракет, размещенных на четырех несущих опорах под крыльями.

Авионика системы обеспечивает полностью автономное выполнение взлета, полета и посадки.

Длина беспилотника составляет 6,5 метров, а размах — 12 метров. Продолжительность полета составляет до 27 часов, а максимальный взлетный вес — 650 килограммов.

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Ранее в этом году Турция осуществила экспортные поставки БПЛА, подписав официальное соглашение с Польшей о покупке 24 беспилотников Bayraktar.

Ожидается, что польские вооруженные силы получат первые системы к концу 2022 года, а все 24 системы должны быть поставлены к концу 2024 года.