После потопа оккупированная Керчь осталась без питьевой воды — СМИ (ВИДЕО)
Оккупационный режим России несет ответственность за наводнение в украинской Керчи. С 2014 года тут никогда не чистили русла рек, которые обычно разливаются после мощных ливней.
Как информируют Экономические новости, об этом сообщила Белла Демидович, редактор местного веб-сайта, в комментарии телевизионному каналу «Дождь».
Как она сообщила, через город протекает несколько маленьких рек, и когда идут мощные ливни, они выполняют функцию водотводов.
«Никто не чистил эти реки с 2014 года, когда пришли российские. Русла рек никто не чистил. В городе существует неизменный конфликт между администрацией и людьми, которые проживают недалеко от этих рек. Почему эти реки не очищаются? Когда идет мощный ливень, избытки воды вытекают из них. Случаи прорыва плотин бывали и ранее. Однако последний раз это было в 2001-2002 годах. Ранее наши реки постоянно были чистыми. Сейчас это не река, а заросли, много деревьев, камыша и мусора. Если б река была чистой, этого бы не произошло», — убеждена крымская корреспондентка.
По словам корреспондента, жителям Керчи, которые пострадали от наводнения, «дали обещание» оказать матпомощь. В городе введен режим ЧП. ‘Однако мы не можем оценить стоимость наводнения, сколько будет стоить покупка разных вещей. Цена расчистки квартир», — отметила корреспондент.
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Кроме того, в захваченном Российской Федерацией городе Керчь наводнение 17 июня вызвало недостаток питьевой воды.
«Жителям Керчи в принципе не советуется применять воду для изготовления еды. Я имею в виду воду, которая выходит из труб. Почему? Так как после наводнения есть опасения, что в водопровод могли попасть различные бактерии», — подчеркнула Демидович.
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Выехал в Керчь, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте.
#Крым #Россия #Керчь
Опубликовано Сергеем Аксеновым Среда, 16 июня 2021 г.
@_alenka.romanchenko
#Крым — крым затопило 17.06.2021
@tolya.7
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@le_na_32
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