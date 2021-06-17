«Смотри в оба»: Ёлкин обратил внимание на важный нюанс во встрече в Женеве

Главная » Последние новости » Новости общества » "Смотри в оба": Ёлкин обратил внимание на важный нюанс во встрече в Женеве "Смотри в оба": Ёлкин обратил внимание на важный нюанс во встрече в Женеве

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Владимир Путин и Джо Байден встретились в Женеве

Вчера, 16 ноября, в Женеве состоялась важная встреча двух лидеров. Несмотря на то, что по результатам встречи не было каких-то очень важных заявлений, всё же, российский художник Сергей Ёлкин обратил внимание на очень важный момент: «отразившись в очках Байдена, Путин снова стал виден всему миру». Как передают Экономические Новости, «отражение Путина» художник-карикатурист изобразил в своей свежей карикатуре.

Напомним, перед встречей двух мировых лидеров Сергей Ёлкин, показал, как президенты наводят марафет.