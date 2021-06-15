Сергей Ёлкин показал, как Путин и Байден готовятся к встрече в Женеве

Главная » Последние новости » Новости общества » Сергей Ёлкин показал, как Путин и Байден готовятся к встрече в Женеве Сергей Ёлкин показал, как Путин и Байден готовятся к встрече в Женеве

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Завтра состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена

В среду, 16 июня, в Женеве впервые встретятся российский президент Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден. Лидеры проведут переговоры на вилле La Grange, ради этого события глава Кремля решил прервать паузу в зарубежных поездках. Её он сделал из-за пандемии. Для Джо Байдена эта встреча также станет первой со старта его президентства. О том, как президенты готовятся к этому важному событию, рассуждал известный российский карикатурист Сергей Ёлкин. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на M.News World — Объективные Новости в facebook.

Комментаторы в Сети уточнили, захватит ли российский президент в Женеву свой бункер

Напомним, ранее Экономические Новости рассказывали о ключевом отличии между американским лидером и российским президентом.

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