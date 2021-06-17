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Кива и Тищенко на переднем плане: В Раде после слов Потураева про расстрел ОПЗЖ началась массовая драка (ФОТО, ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Кива и Тищенко на переднем плане: В Раде после слов Потураева про расстрел ОПЗЖ началась массовая драка (ФОТО, ВИДЕО)
 
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17 июня в Раде произошло знаковое событие - первая драка этого созыва.

Сегодня, 17 июня, произошла массовая драка народных депутатов. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на трансляцию из стен ВРУ. Причиной драки избранников стали слова главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева о том, что «народ, который восстанет, расстреляет «Оппозиционную партию — за жизнь».

Потураев с трибуны высказался о том, что Украина является демократическим государством, потому нужно идти медленно, и уничтожать «Оппозиционную партию» политическими путями. После этих слов к трибуне примчался оппозиционер Илья Кива, началась толкотня, которая и переросла в эпическую драку. Удивили движения Николая Тищенко, который вцепился зубами в рубашку Кивы. В этом время депутат Алексей Гончаренко всё происходящее снимал на свой мобильный телефон (50-я минута видео):

Снимками эпической схватки поделился фотограф Рады Ян Доброносов:

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Экс-нарпдеп и журналист Виталий Чепинога прокомментировал драку на своей странице в Фб: «В Верховной Раде Кива подрался с Тищенко. Это самый оптимальный вариант развития эволюция, который может предложить живая природа»,

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Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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