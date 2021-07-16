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В Украине запретили продажу лекарств детям

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Рада запретила продажу лекарств детям до 14 лет с целью борьбы с суицидами.

Верховная Рада Украина приняла закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет. Законопроект поддержал 342 депутат, сообщается на сайте парламента. Об информируют Экономические Новости.

Согласно принятому закону, в Украине будет запрещена продажа лекарств малолетним лицам. Реализация через интернет и доставка лекарственых средств детям до 14 лет также запрещена. В законе четко говорится, что если у продавца возникли сомнения относительно возраста подростка, то ему необходимо обратиться к покупателю с просьбой показать паспорт или другой документ, который подтверждает возраст.

В Украине запретили продажу лекарств детям

Закон был принят с целью уменьшения количества суицидов среди подростков. Было зафиксировано большое число смертей вследствие отравления или передозировки лекарственными средствами. В связи с тем, что многие аптеки продают лекарственные средства в открытом доступе и без рецепта, то, по мнению экспертов, 60% мировых самоубийств происходят именно по этой причине.

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В Украине запретили продажу лекарств детям

В случае нарушения закона грозит большой штраф. А именно, за продажу и доставку лекарственных средств малолетним лицам, даже через интернет, законом предусмотрен штраф в размере 6800 — 13 600 гривен. За повторное нарушение закона в течение года нарушителю грозит штраф в размере 23 800 грн.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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