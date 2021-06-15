Во Львове всем директорам школ повысили заработную плату до 27 тысяч гривен

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Заработная плата всех львовских директоров увеличена до 27 тысяч гривен. Это эквивалент 1000 долларов. Эти изменения также коснутся директоров местных школ, которые присоединились к Львовской территориальной общине в этом году.

Как информируют Экономические новости, такую инициативу принял исполком Львовского горсовета.

В настоящее время директора школ получают от 10 000 до 15 000 грн. Повысить зарплату им хотят уже с 1 сентября. На эти цели из городского бюджета будет выделено 15 млн грн, а в следующем году — 45 млн грн.

По словам первого заместителя мэра Андрея Москаленко, в этом году во Львове будет объявлен конкурс на директоров 44 муниципальных школ. Всего в Львовской ОТГ — 127 общеобразовательных школ.

«Это не вопрос денег, а изменение отношения к самому образованию. Если страна хочет иметь будущее, самая высокая зарплата должна быть в армии, врачей и учителей. Мы хотим возродить успешное образование. У нас есть успешные школы во Львове, где стоят очереди из детей и родителей. Поэтому наша задача найти 44 лучших директоров школ, мы должны сказать им, что ваша зарплата составляет не менее 27 тысяч гривен», — сказал мэр Львова Андрей Садовой.

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