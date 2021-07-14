В Украине появился первый поезд, приспособленный для пассажиров с ограниченными физическими возможностями (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине появился первый поезд, приспособленный для пассажиров с ограниченными физическими возможностями (ФОТО) В Украине появился первый поезд, приспособленный для пассажиров с ограниченными физическими возможностями (ФОТО)

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Украинская железная дорога "Укрзализныця" представила свой первый полностью доступный пригородный поезд, адаптированный для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Мы постепенно делаем «Укрзализныцю» инклюзивной. Все люди должны иметь равные возможности при поездках по железной дороге, в том числе и в пригородном сообщении. Этот поезд станет примером для дальнейшей работы по модернизации пригородного подвижного состава», — сказал Иван Юрик, исполняющий обязанности председателя правления Украинских железных дорог, информируют Экономические новости.

Проект модернизации электропоезда осуществлялся при постоянных консультациях с Валерием Сушкевичем, уполномоченным Национальной ассамблеи инвалидов Украины (НАПК).

Пригородный электропоезд имеет модернизированные вагоны со специальными удобствами, предназначенными для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, предусматривающими большие пространства для инвалидных колясок, пандусы, кнопки экстренного вызова поездной бригады, а все указатели выполнены шрифтом Брайля. Кроме того, в поезде были заменены несколько систем и деталей интерьера для обеспечения комфортного путешествия. Среди главных новинок — крепления для велосипедов.

В полностью доступный пригородный поезд «Укрзализныця» инвестировала 70,6 млн гривен (2,18 млн евро), из которых 2 млн гривен (62 000 евро) потребовалось на адаптацию транспортного средства к потребностям инвалидов.

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По словам Ивана Юрика, до конца 2021 года ожидается адаптация еще шести поездов к потребностям людей с ограниченными возможностями или ограниченной мобильностью. На модернизацию этих поездов из финансового плана компании будет выделено 300 миллионов гривен (9,28 миллиона евро).

Весь проект модернизации был реализован на Киевском электровагоноремонтном заводе — предприятии, принадлежащем Украинским железным дорогам.

В 2020 году «Укрзализныця» объявила, что хочет инвестировать в модернизацию подвижного состава. В планах — ремонт 600 пассажирских вагонов, а 1 500 вагонов будут отремонтированы на собственных мощностях компании.

Бюджет «Укрзализныци» на 2021 год составляет 4 млрд гривен (123,8 млн евро), из которых 3 млрд гривен (92,87 млн евро) будут направлены на модернизацию парка пассажирских поездов.

Кроме того, компания недавно объявила о приобретении 100 новых вагонов, которые поступят в эксплуатацию к 2022 году.