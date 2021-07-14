В Минздраве рассказали, как перенести аномальную жару

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В Минздраве дали советы украинцам, как пережить жару.

В Министерстве здравоохранения Украины советуют гражданам пить как можно больше воды и не ждать наступления жажды. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передают Экономические Новости.

В Минздраве предупреждают, что для того, чтобы избежать обезвоживания организма, необходимо пить достаточно жидкости. Вода обеспечивает эффективное протекание большого количества процессов обмена веществ. В частности, благодаря потреблению достаточного количества жидкости поддерживается температура тела, выводятся токсины и конечные продукты обмена веществ. И при потере всего 1% воды в организме нарушается нормальный обмен веществ.

В министерстве сообщили, что четкой определенной формулы относительно того, сколько необходимо пить воды в день в сильную жару нет. Многое зависит от того, насколько человек физически активен и в каком климате живет. Во время жары необходимо пить примерно 60 миллилитров на 1 кг веса. Если нет сильной физической активости, а температура воздуха невысокая, то норма потребления жидкости составляет 30 миллилитров на 1 кг.

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Воду необходимо пить в течение дня, а не ждать, когда наступит сильная жажда. Жажда является сигналом организма о нехватке воды. И поэтому можно при себе иметь пустую бутылку, которую при необходимости можно наполнить. Рекомендуемая доза потребления воды – не более 1,5 л в час. При употреблении воды больше рекомендуемой дозы в крови может уменьшиться уровень соли.

В Минздраве предупреждают, что нельзя заменять воду газированными или сладкими напитками, а тем более алкоголем. Эти напитки приводят к выведению из организма как воды, так и солей.

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Если хочется чем-то разнообразить воду, то можно в нее добавить кусок апельсина или лимона. Также можно взять овощное или фруктовое смузи без сахара.