ВСУ провели испытания новейших отечественных парашютов (ФОТО)
Украинские военные летчики провели испытания новейших тормозных парашютов.
Воздушные Силы ВСУ провели испытания тормозных парашютных систем, произведенных Научно-производственным предприятием «Авиационные системы Украины». Об этом сообщает Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины, информируют Экономические Новости.
Новейшие парашютные системы предназначены для самолетов типа МиГ-29 и Су-27. В сообщении Национальной ассоциации оборонной промышленности говорится, что испытания прошли успешно, а результаты испытаний представлены в акте Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Украины.
«Испытания прошли успешно, что закреплено соответствующим актом Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Украины», — говорится в официальном сообщении.
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Также известно, что Управлением регулирования государственной авиации и командованием Воздушных Сил ВСУ было дано разрешение на допуск тормозных парашютных систем для самолетов типа МиГ-29 и Су-27 производства ООО «НПП «Авиационные системы Украины» в использование для нужд ВСУ.
Напомним, парашютные системы типа ПТК-10СК, ПТК-29СК и ПТК-6М производства ООО «НПП «Авиационные Системы Украины» успешно прошли лабораторные испытания и были допущены к летным испытаниям.
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Ранее сообщалось, что предприятие ООО «НПП «Авиационные Системы Украины» прошло международные процедуры по проверке прозрачности ведения бизнеса TRACE. В ходе мониторинга деятельности НПП «Авиационные Системы Украины» продемонстрировало открытость и стойкие намерения на сотрудничество с международными организациями.