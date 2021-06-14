В Мариуполе неизвестные «разукрасили» фасад партийного офиса Медведчука (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » В Мариуполе неизвестные "разукрасили" фасад партийного офиса Медведчука (ФОТО) В Мариуполе неизвестные "разукрасили" фасад партийного офиса Медведчука (ФОТО)

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Неизвестные повредили фасад офисного здания кума Путина Виктора Медведчука "ОПЗЖ" в Мариуполе.

Как информируют Экономические новости, соответствующее фото опубликовал в соцсети «Фейсбук» журналист Вахтанг Кипиани.

«Так выглядит сейчас офис партии Медведчука в Мариуполе», — написал Кипиани.

В частности, с фасада здания были сорваны партийные символы партии, а на окнах и стенах были изображены повешенные люди, а также появилась надпись «Мрази».