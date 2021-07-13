В Болгарии стартуют маштабные военные учения «Breeze — 2021» (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » В Болгарии стартуют маштабные военные учения «Breeze — 2021» (ФОТО) В Болгарии стартуют маштабные военные учения «Breeze — 2021» (ФОТО)

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В Болгарии начались международные военно-морские учения «Breeze — 2021», в которых принимают участие военнослужащие из более чем десяти стран.

В Болгарии стартуют международные военно-морские учения «Breeze — 2021», в которых принимают участие украинские военнослужащие. Об этом передают Экономические Новости со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

В международных учениях учавствуют около 2 тысяч военнослужащих, три самолета, 30 вспомогательных и боевых катеров и кораблей, восемь вертолетов.

В основную часть военных учений Breeze-2021 вовлечены военные из США, Бельгии, Албании, Великобритании, Болгарии, Грузии, Италии, Греции, Испании, Румынии, Латвии, Турции, Польши и Украины.

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В учениях будут принимать участие военные корабли Второй постоянной противоминной группы кораблей НАТО (SNMCMG2) и Второй постоянной военно-морской группы кораблей НАТО (SNMG2). В ходе учений военнослужащие улучшат навыки по оперативной совместимости и отработают совместные задания.

Штаб руководства Breeze-2021 находится на военно-морской базе ВМС Болгарии. Во время учений будет проведена сертификация командования группы патрульных кораблей согласно требованиям НАТО. В этом году учения будут проходить с 11 по 19 июля.