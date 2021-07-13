«Честь имею!»: Министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку — заявление
Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку.
Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на заявление Авакова на странице в Facebook.
«Согласно части первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел.
Спасибо команде МВД за годы совместной работы. !!!
Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему !!!
Честь имею!», — написал Арсен Аваков.
Напомним, Арсен Аваков был назначен Министром внутренних дел Украины в 2014 году. После Революции Достоинства и бегства Виктора Януковича из страны, Верховная рада Украины 21 февраля 2014 года отправила в отставку исполняющего обязанности министра внутренних дел Виталия Захарченко и на следующий день назначила исполняющим обязанности Арсена Авакова. 27 февраля Арсена Авакова утвердили в должности министра внутренних дел Украины.
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Арсен Аваков является единственным министром, которому удалось поработать во всех составах Кабмина после Революции Достоинства: он возглавлял МВД в двух правительствах Арсения Яценюка, правительстве Владимир Гройсмана, остался на этой же должности в Кабмине Алексея Гончарука и правительстве Дениса Шмыгаля.
Если Арсен Аваков уйдет в отставку, его место может занять секретарь СНБО Алексей Данилов. Однако он — не единственная кандидатура, сообщает издание НВ со ссылкой на собственные источники.
Арсен Аваков мог написать заявление об отставке с должности министра внутренних дел по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, считает член фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.
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«Могу предположить, что именно президент предложил Авакову написать такое заявление. Как вы помните, когда мы голосовали за его назначение, это были гарантии самого Владимира Зеленского(…) и мы поддержали его кандидатуру именно по рекомендации Зеленского. Я думаю, что у них была договоренность о том, что если президент попросит написать заявление, то Аваков сделает это независимо от того, хочет он этого или нет», — сказала Верещук журналистам во вторник в кулуарах парламента.
Известно, что вопрос отставки главы МВД Арсена Авакова ВР рассмотрит в четверг, 15 июля.
И жаль и пора-что точнее зависит от преемника