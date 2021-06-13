В России из унитаза в многоквартирном доме вылезли два питона (ФОТО и ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » В России из унитаза в многоквартирном доме вылезли два питона (ФОТО и ВИДЕО) В России из унитаза в многоквартирном доме вылезли два питона (ФОТО и ВИДЕО)

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В Саратовской области (Россия) жительница одного из многоквартирных домов неожиданно обнаружила у себя в туалете двух питонов.

Вечер для жительницы посёлка Юбилейный, Саратовской области, не предвещал ничего неожиданного, если бы она, открыв двери своего санузла, не обнаружила двух питонов, которые только что вылезли из ее унитаза.

По словам женщины, она ужасно испугалась и тут же вызвала службу спасения. Пока МЧС ехала, одному из питонов удалось скрыться, поэтому спасатели смогли словить только одну змею.

При осмотре они подтвердили, что данный вид змей не относиться к тем, что живут в открытой природе. По их словам, это домашний питон, от которого видимо хотели избавиться.

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После того как питона осмотрели в ветеринарной клинике, удалось обнаружить специальное клеймо и по нему найти владельца пресмыкающихся.

После того как к мужчине пришли сотрудники правоохранительных органов, он сознался, что ещё три дня назад смыл в унитаз трёх змей и крыс, желая от них избавиться.

На момент вызова МЧС удалось словить только одного питона, второй, по мнению спасателей, уполз обратно в канализацию. Но, спустя несколько часов змея выползла из-за дивана женщины, чем сильно напугала ее и маленького ребёнка.

Жительница посёлка Юбилейный призывает зоозащитников привлечь к ответственности владельца питонов.