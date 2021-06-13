После аномального ливня в Одессе девушки устроили заплыв в огромной луже (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » После аномального ливня в Одессе девушки устроили заплыв в огромной луже (ВИДЕО) После аномального ливня в Одессе девушки устроили заплыв в огромной луже (ВИДЕО)

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После сильного ливня в Одессе на улице Дерибасовской прохожие могли наблюдать необычный заплыв в луже, организованный тремя молодыми девушками.

Девушки не стесняясь погрузились в огромную лужу, при этом весело смеясь и явно не чувствуя дискомфорта. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Фейсбук группы Одесса как она есть.

Погружение и небольшой заплыв происходил под веселый аккомпанемент гитары, на которой играл молодой человек недалеко от импровизированного бассейна.

Прохожие и сами героини водного шоу были в хорошем настроении и несмотря на непогоду весело проводили время.

Напомним, 12 июня в Одессе прошёл мощный ливень, который за считанные минуты затопил центральные улица города.

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Как сообщают местные власти за несколько минут выпало почти 28 миллиметров осадков. В глубокой воде оказались машины, которые превратившись в небольшие лодки, просто плыли вдоль улиц с потоками воды.