Курьез: Россия попалась на плагиате ролика What is Russia. ВИДЕО

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На официальном аккаунте Украины в Twitter обратили внимание на то, что первоначально видео с такой идеей снял украинский фотограф

Российский МИД по случаю дня России, который отмечается 12 июня, опубликовал видеоролик What is Russia. Но на официальной странице Украины в Twitter обратили внимание на то, что идея была полностью скопирована из украинской версии. Ее создал известный украинский фотограф Назар Дорош. Он же впервые опубликовал это видео у себя на странице в социальной сети. После автор предложил своим подписчикам снять подобное видео самим и рассказать о своем населенном пункте. Таким образом видео стало вирусным и появилось очень много его версий. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на социальные сети.

«Поищите кого-то, кто будет создавать аутентичный контент», — говорится в сообщении официального Twitter Украины.

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К сообщению прикреплена ссылка на оригинальное видео What is Ukraine (Что такое Украина), впервые опубликованное в марте этого года украинским фотографом Назаром Дорошем.

В комментариях под видео What is Russia многие пользователи сети действительно нашли много схожего с украинским видео и отметили, что Россия практически полностью его скопировала. Даже заставочная картинка оформлена практически идентично. Только использован другой шрифт при написании названия ролика.