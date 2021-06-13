Чтобы положить конец пандемии COVID-19 нужно вакцинировать не менее 70% всего населения, — Глава ВОЗ

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Глава Всемирной организации здравоохранения рассказал про цели в области вакцинации на саммите "Большой семерки"

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на саммите «Большой семерки» в Великобритании 12 июня рассказал о том, что целью является вакцинировать по меньшей мере 70% всего населения мира до следующий встречи лидеров стран в 2022 году. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

«Наши краткосрочные цели – вакцинировать не менее 10% населения каждой страны к сентябрю и не менее 40% к концу года. Для достижения этих целей нам нужно еще 100 миллионов доз прямо сейчас – в этом и следующем месяце, и еще 250 миллионов к сентябрю. Чтобы действительно положить конец пандемии, наша цель должна заключаться в вакцинации не менее 70% населения мира к тому времени, когда вы снова встретитесь в Германии в следующем году. Это можно сделать при совместной поддержке «Большой семерки» и «Большой двадцатки». Для этого нам нужно 11 млрд доз», – заявил он.

Также Глава Всемирной организации здравоохранения поблагодарил всех лидеров стран, которые пожертвовали дозы вакцин другим государствам. Но отметил, что этого очень мало и нужно больше вакцин, чтобы ускорить темпы вакцинации и наконец побороть пандемию COVID-19.

Он призвал передавать вакцины через глобальный механизм COVAX, а также – чтобы производители делились технологиями для расширения производства. Єто важніе мері, котоіре помогут спасти жизни миллионов людей.

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Напомним, вспышка COVID-19 началась в 2019 году в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.