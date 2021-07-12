Стало известно, куда могут поехать вакцинированные CoronaVac украинцы
Опубликован список стран, куда могут поехать вакцинированные CoronaVac украинцы.
На страничке портала Helsi.me в Telegram сообщили, в какие страны ЕС могут поехать украинцы, которые уже получили две дозы CoronaVac, информируют Экономические Новости.
В Helsi.me подчеркнули, что для того, чтобы поехать за границу необходимо иметь международное свидетельство. Сообщается, что после вакцинации двумя дозами CoronaVac и получения международного свидетельства украинцы могут посетить следующие страны:
Грецию;<br /> Испанию;
Австрию;
Молдову;
Эстонию;
Турцию;
Нидерланды;
Болгарию;
Венгрию;
Португальскую Мадейру.
В Helsi.me также написали, что некоторые страны требуют заполнения анкет. И поэтому важно перед поездкой за границу обязательно проверять информацию о требованиях посещения страны на сайтах посольств. Также при въезде представителям пограничных служб необходимо обязательно предоставить «Международное свидетельство о вакцинации» в бумажном варианте на английском языке.
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Международное свидетельство о вакцинации могут получить те лица, кто уже получил обе дозы прививки. Выдать международное свидетельство о COVID-вакцинации может семейный врач. Однако для получения свидетельства важно не забыть взять з собой загранпаспорт.